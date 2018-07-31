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PKK'dan hain tuzak: Asker eşi öldü, bebeği ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 19:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.
Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.
Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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