PKK’ın nevruz planına polis darbesi

Adana’da nevruz öncesi EYP’li, silahlı ve molotoflu eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 5’i kadın 10’u çocuk 47 PKK’lı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik nevruz öncesi operasyon başlattı. 200 ekip ve 700 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, şafak vakti öncede belirlenen 73 adrese özel harekat timlerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. Düzenlenen baskın sırasında 5’i kadın 10’u çocuk toplamda 47 şahıs gözaltına alındı.
Örgüt adına eylem faaliyet yürüttüğü, terör örgütünün yapmış olduğu çağrılara istinaden, silahlı, molotoflu, havai fişekli ve EYP’li eylem hazırlığında olduğu öğrenilen 5’i kadın 10’u çocuk 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların bazılarında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlıların adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan birisi adli tıp biriminden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazetece ‘çek baba’ diyerek öpücük atması dikkat çekti.
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı
Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum