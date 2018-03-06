PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen M.K. isimli şahıs tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobil ekspertizinde çalışan M.K. isimli şahsın sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti. Konacık Sanayi Sitesi’nde çalıştığı işyerinde polis ekiplerince gözaltına alınan M.K., adliyeye sevk edildi. M.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Muğla Cezaevi’ne gönderildi.
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