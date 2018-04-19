PKK/KCK propagandası yapan 4 erbaş ve er gözaltına alındı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında görevli 4 erbaş ve er, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında görevli olup, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.K., M.S., H.I. ve D.D. isimli 4 erbaş ve er, görev yaptıkları birliklerde gözaltına alındı. 4 erbaş ve er daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.