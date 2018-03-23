PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan bir kişi tutuklandı

Balıkesir’in çeşitli ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkez, Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü serbest bırakılırken, 1’i tutuklandı, 4 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.