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PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan bir kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in çeşitli ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir’in çeşitli ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkez, Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü serbest bırakılırken, 1’i tutuklandı, 4 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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