PKK'lı terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma

DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, Eren Bülbül'ü şehit eden, terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz bölge sorumlusu', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen yılın Ağustos ayında, Trabzon'un Maçka ilçesinde çıkan çatışmada, Eren Bülbül'ü (15) şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde 'Karadeniz bölge sorumlusu', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li vekiller Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

​Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Sarıtaş Yaylası'nda, geçen pazar günü çıkan çatışmada, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin, terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz bölge sorumlusu', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

