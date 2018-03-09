HABER

PKK'lı teröristin sırt çantasından esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:54 | Son Güncelleme

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen PKK'lı 1 erkek teröriste ait sırt çantalarında esrar maddesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

PKK'lı teröristin sırt çantasından esrar çıktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen PKK'lı 1 erkek teröriste ait sırt çantalarında esrar maddesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Amanoslar bölgesinde de jandarmanın operasyonları aralıksız sürüyor.
SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Açıklamada operasyonlarda, 1 örgüt mensubunun sırt çantalarından, antitank roketatar mühimmatı, RPG-7 sevk fişeği, plastik patlayıcı, zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, savunma tipi el bombası, Browning marka tabanca, 9 mm fişek, tabanca şarjörü, elektrikli fünye, silah üstü dürbün, el telsizi, el dürbünü, muhtelif gıda, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.
ESRAR MADDESI ÇIKTI
Ayrıca bu malzemelere ek olarak; teröristin çantalarında esrar maddesi ele geçirildiği, yapılan operasyonlar ve başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekâtı sonrası; örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını tamamen kaybettikleri, ancak uyuşturucu madde kullanarak eylem yapabilir hale geldiklerine dikkat çekildi.

FOTOĞRAFLI

PKK'lı teröristin sırt çantasından esrar çıktıPKK'lı teröristin sırt çantasından esrar çıktıPKK'lı teröristin sırt çantasından esrar çıktıPKK'lı teröristin sırt çantasından esrar çıktı

Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyorİlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Canlı yayında gülme krizine girdi!

İlginizi Çekebilir

Genç mühendisin korkunç sonu!

Genç mühendisin korkunç sonu!

İlaçlı su içirip 4 ay boyunca tecavüz etti

İlaçlı su içirip 4 ay boyunca tecavüz etti

Üvey annenin skandal hakaretleri mahkemeye taşındı!

Üvey annenin skandal hakaretleri mahkemeye taşındı!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Korkunç itirafla yıkıldı: Oğlumun katilini sevdim!

Korkunç itirafla yıkıldı: Oğlumun katilini sevdim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı

İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı

11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düşen işçi öldü

11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düşen işçi öldü

Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Dikkatsiz sürücüler yoldan geçen yayalara işte böyle çarptı

Dikkatsiz sürücüler yoldan geçen yayalara işte böyle çarptı

Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.