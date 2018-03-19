HABER

PKK'lı teröristler Bitlis'te odunculara saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

VALİ USTAOĞLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında odun toplamaya giderken PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu Nurullah Kılıçarslan'ın yaşamını yitirdiği olayda yaralanan 4 kişiyi, tedavi gördükleri Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Sağlık Müdürü koray Okur’un da eşlik ettiği ziyarette, Vali Ustaoğlu, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alırken, hain saldırıda yaşamını yitiren Nurullah Kılıçarslan’ın yakınlarına da başsağlığı dileklerinde bulundu.

PKK'lı teröristler Bitlis'te odunculara saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

VALİ USTAOĞLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında odun toplamaya giderken PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu Nurullah Kılıçarslan'ın yaşamını yitirdiği olayda yaralanan 4 kişiyi, tedavi gördükleri Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Sağlık Müdürü koray Okur’un da eşlik ettiği ziyarette, Vali Ustaoğlu, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alırken, hain saldırıda yaşamını yitiren Nurullah Kılıçarslan’ın yakınlarına da başsağlığı dileklerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

.

Afrin ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu? Afrin ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?
UBER sürücüsüne 10 kişi pusu kurdu! UBER sürücüsüne 10 kişi pusu kurdu!
Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.