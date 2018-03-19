PKK'lı teröristler Bitlis'te odunculara saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

VALİ USTAOĞLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında odun toplamaya giderken PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu Nurullah Kılıçarslan'ın yaşamını yitirdiği olayda yaralanan 4 kişiyi, tedavi gördükleri Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Sağlık Müdürü koray Okur’un da eşlik ettiği ziyarette, Vali Ustaoğlu, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alırken, hain saldırıda yaşamını yitiren Nurullah Kılıçarslan’ın yakınlarına da başsağlığı dileklerinde bulundu.
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