HABER

PKK'lı teröristler Bitlis'te odunculara saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

BİTLİS merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplamaya giden 5 kişiye PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplamaya giden 5 kişiye PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırada Nurullah Kılıçarslan öldü, 4 kişi de yaralandı.
Bitlis Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bitlis ili merkez ilçesi Kayalıbağ köyü kırsalında 19.03.2018 günü saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
Rusya'dan İngiltere'ye misillemeRusya'dan İngiltere'ye misilleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.