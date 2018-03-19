PKK'lı teröristler Bitlis'te odunculara saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplamaya giden 5 kişiye PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırada Nurullah Kılıçarslan öldü, 4 kişi de yaralandı.

Bitlis Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi Kayalıbağ köyü kırsalında 19.03.2018 günü saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."