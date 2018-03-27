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PKK'lı teröristler ormanı ateşe verdi; 5 hektar zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 16:59 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında, teröristlerin iki ayrı noktada çıkardığı orman yangını kontrol altına alındı.

PKK'lı teröristler ormanı ateşe verdi; 5 hektar zarar gördü

Ramazan ÇELİK- Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında, teröristlerin iki ayrı noktada çıkardığı orman yangını kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Arsuz ilçesi Amanoslar kırsalında sürdürülen terör operasyonu sırasında PKK'lı teröristler, bölgedeki ormanlık alanda iki ayrı noktayı ateşe verdi. Bölgede güvenlik önlemi alındıktan sonra Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. 3 tim, 6 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 kepçe ve 5 teknik elemanla yapılan çalışmalarla alevler kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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PKK'lı teröristler ormanı ateşe verdi; 5 hektar zarar gördüPKK'lı teröristler ormanı ateşe verdi; 5 hektar zarar gördüPKK'lı teröristler ormanı ateşe verdi; 5 hektar zarar gördü

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