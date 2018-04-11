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PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 şehit, 3 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde yakınında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda, 1 uzman çavuş şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde yakınında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda, 1 uzman çavuş şehit olurken, 3 asker de yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesinin karşısında bulunan Kani Rash bölgesinde meydana geldi. Bölgede konuşlu askerlere yapılan havanlı saldırıda 1 uzman çavuş şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari'ye getirilirken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da "11 Şubat 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

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