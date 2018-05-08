PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta silah ve mühimmat bulundu

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ’de, jandarma ve polis ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nce polis ve jandarma ekiplerinin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyü kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, operasyon kapsamında, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildiği ve silah ile mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"07.05.2018 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Keçili köyü kırsal alanında tespit edilen 1 sığınakta yapılan aramada; 1 G-3 piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeğine ait şarjör, 19 adet 7.62 mm çapında fişek ve 1 mavzer marka tüfek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

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