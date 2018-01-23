PKK'lıların tuzakladığı 4 el yapımı patlayıcı, etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, güvenlik güçlerinin daha önce kullandığı mevziler arasına PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan 10'ar kiloluk 4 patlayıcı, bulunarak etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün düzenlediği operasyon kapsamında Tahtakayalıkları mevkiinde 1906 rakımlı tepede, daha öncegüvenlik güçleri tarafından kullanılan mevziler arasına, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı tespit edildi. 10'ar kiloluk patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.
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