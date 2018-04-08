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PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusu öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

AĞRI Dağı’nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin örgütün sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu belirlendi.

PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusu öldürüldü

AGRI, (DHA)- AĞRI Dağı’nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin örgütün sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu belirlendi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Nisan günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 teröristi, etkisiz hale getirildi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu tespit edildi. Ekipler, bölgede yaptığı aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, diğer yiyecek ve yaşam malzemeleri ise olay yerinde imha edildi.

FOTOTĞRAFLI

PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusu öldürüldü

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