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PKK’nın dağ kadrosuna katılan kadın Tarsus’ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna 2015 yılında katıldığı iddia edilen kadın, Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, 2015 yılında terör örgütü PKK’ın kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen 29 yaşındaki S.A.

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna 2015 yılında katıldığı iddia edilen kadın, Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, 2015 yılında terör örgütü PKK’ın kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen 29 yaşındaki S.A. isimli örgüt mensubunu yakaladı.
Gözaltına alınan S.A.’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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