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PKK'nın 'dağ kadrosu'nda yer alan kadın terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 2015 yılında, terör örgütü PKK'nın 'dağ kadrosu'na katıldığı belirlenen S.A.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 2015 yılında, terör örgütü PKK'nın 'dağ kadrosu'na katıldığı belirlenen S.A. (29) adlı kadın terörist yakalandı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, istihbarat çalışması yaptı. Ekipler, çalışma sonucu, 2015 yılında terör örgütü PKK’nın 'kırsal alan kadrosu'na katıldığı belirlenen S.A. isimli kadın teröristi Tarsus'ta yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.A.'nın, sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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