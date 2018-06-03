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PKK'nın Doğu cephesi merkez gücü sorumlusu öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, dün düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten birinin, terör örgütünün sözde Doğu cephesi merkez gücü sorumlusu 'Kurtay Rojava' kod adlı Suriyeli Kaniar Müslim olduğu belirtildi.

PKK'nın Doğu cephesi merkez gücü sorumlusu öldürüldü

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, dün düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten birinin, terör örgütünün sözde Doğu cephesi merkez gücü sorumlusu 'Kurtay Rojava' kod adlı Suriyeli Kaniar Müslim olduğu belirtildi. Eylem hazırlığındaki teröristlerin Tunceli - Erzincan karayoluna tuzakladığı 250 kiloluk patlayıcı da bulunarak etkisiz hale getirildi.
​Tunceli kırsalında, gözetleme, keşif ve pusu faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Uzuntarla köyü kırsalında bir grup teröristi tespit etti. Tunceli- Erzincan karayoluna doğru ilerleyen terörist grubun eylem yapacağını değerlendirilerek, bölgeye hava operasyonu düzenlendi. Malatya Erhaç Hava Üssü'nden kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı, PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı. Bombardımanda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin cesetleri, Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
YOLA TUZAKLADIKLARI PATLAYICI BULUNDU
Operasyonun ardından bölgede arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, öldürülen PKK'lı teröristlerin karayolundan geçen askeri araçlara yönelik saldırı düzenlemek için yola döşedikleri 250 kilogram ağırlığındaki el yapımı patlayıcıyı buldu. Pah Köprüsü yakınlarında, menfeze tuzaklanan patlayıcı, yol çift yönlü trafiğe kapatılarak etkisiz hale getirildi.
DOZER OPERATÖRÜNÜ ŞEHİT ETMİŞLER
Yapılan araştırmada, öldürülen teröristlerden birinin, yaklaşık 15 yıldır örgüt içinde silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu, 'Kurtay Rojava' kod adlı Kaniar Müslim olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Tunceli kırsalında 2 Haziran 2018 tarihinde, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışma ve hava destekli operasyonla tespit edilen 7 terör örgütü mensubu teröristin, iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde Doğu cephesi merkez gücü sorumlusu Kurtay Rojava kod adlı Kaniar Müslim isimli teröristin de bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkisiz hale getirilen terörist grubun, 21 Nisan 2018 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda dozer operatörümüz Mehmet Özdemir'i şehit eden grup olduğu tespit edilmiştir. Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda, teröristlerin üzerinde ve sığınak içerisinde; 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet el telsizi, 1 adet şemsiye, 203 adet kaleşnikof mühimmatı, 11 adet bixi mühimmatı, 197 adet 5.56 milimetrelik mühimmat, 5 adet el bombası, 14 adet şarjör, 2 adet kırık el dürbünü, 1 adet sırt çantası, 1 adet panço, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

FOTOĞRAFLI

PKK'nın Doğu cephesi merkez gücü sorumlusu öldürüldü

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