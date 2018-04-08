PKK’nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü

Ağrı Dağı’nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu belirlendi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Nisan günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu tespit edildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ayrıca bölgede yapılan aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi
Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum