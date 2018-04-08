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PKK’nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 23:26 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı’nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu belirlendi.Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Nisan günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

PKK’nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü

Ağrı Dağı’nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu belirlendi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Nisan günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu tespit edildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ayrıca bölgede yapılan aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

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