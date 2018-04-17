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PKK’nın sözde üniversite sorumlusuna 10 yıl 6 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 08:36 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın üniversite yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, terör örgütü PKK üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu M.K.

Terör örgütü PKK’nın üniversite yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, terör örgütü PKK üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu M.K. ve avukatı katıldı.
Mahkemede yaptığı savunmada M.K., iddiaları reddederek beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, sözde il sözcüsü olduğu ileri sürülen sanık M.K., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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