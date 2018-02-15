PKK'nın Tunceli'deki patlayıcı imal ettiği 4 sığınak imha edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin, Nazimiye ve Pülümür sınırındaki Büyükyurt Vadisi'nde düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'lıların, bombalı saldırılarda kullanmak üzere el yapımı patlayıcı imal ettikleri 4 adet sığınak tespit edilerek imha edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nın Nazımiye ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, iki ayrı bölgede 4 adet sığınak tesbit edildi. Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, sığınaklarda yapılan aramalarda toprak altına gizlenmiş vaziyette; 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 470 kilogram amonyum nitrat, 5 adet büyük tüp, 5 adet akü, 2 adet sırt çantası, 10 adet pil bloğu, 8 adet terörist kıyafeti, 16 çift mekap ayakkabı, 7 adet battaniye, 150 kilogram un, 30 kilogram küp şeker, 3 adet güğüm, 1 adet varil, 8 adet kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada patlayıcı ve yaşam malzemelerinin imha edildiği kaydedildi.

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