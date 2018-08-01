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PKK/PYD yöneticisi, Mersin'de tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

MERSİN'de terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin İçişleri Bakanı'nın kardeşi Kava Muhammed Bayram, tutuklandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin İçişleri Bakanı'nın kardeşi Kava Muhammed Bayram, tutuklandı.
Kava Muhammed Bayram'ın 1 yıl önce Türkiye'ye yasadışı bir şekilde giriş yapıp Mersin'e geldiğini sonrasında ise Gaziantep'te saklandığını saptayan Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Bayram'ın sahte kimlikle Şahinbey ilçesinde yaşadığını belirleyen jandarma, 28 Temmuz'da düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına alıp Mersin'e getirdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen PKK/PYD'nin sözde Afrin İçişleri Bakanı'nın kardeşi ve Afrin Siyasi Sorumlusu Kava Muhammed Bayram, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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