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PKK’ya eleman kazandıran şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Şemdinli’nin Ortaklar bölgesinde yaralı olarak yakalanan teröristin ifadesi sonrasında PKK/KCK’ya eleman kazandıran bir kişi düzenlenen operasyonla çalıştığı inşaatta yakalandı.

Şemdinli’nin Ortaklar bölgesinde yaralı olarak yakalanan teröristin ifadesi sonrasında PKK/KCK’ya eleman kazandıran bir kişi düzenlenen operasyonla çalıştığı inşaatta yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 Mart 2018 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik Şemdinli/Ortaklar bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında yaralı olarak ele geçirilen Cudi Zagros kod adlı M.S.Ç. isimli örgüt mensubu, ifadesinde terör örgütüne 2014 yılı Eylül ayında B.S. isimli şahıs vasıtasıyla katıldığını söyledi. Örgüte eleman kazandırdığı anlaşılan B.S.’nin 2016 yılı içerisinde Van’ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütü adına tır kundaklama eylemlerine katıldığı, bir süre tutuklandığı ve halen yargılamasına devam edildiği belirlendi. B.S.’nin hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Kayseri Mobilyacılar Sitesi yakınlarında bir inşaatta işçi olarak çalıştığı belirlendi. Dün gece Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inşaata yapılan operasyonda B.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan B.S., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. B.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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