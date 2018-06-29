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PKK'ya katılma hazırlığındaki şüphelinin parmak izi alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bir eve polis tarafından yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmak üzere hazırlık yaparken yakalanıp gözaltına alınan A.O., sorgusunun ardından parmak izi tespiti için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

PKK'ya katılma hazırlığındaki şüphelinin parmak izi alındı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir eve polis tarafından yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmak üzere hazırlık yaparken yakalanıp gözaltına alınan A.O., sorgusunun ardından parmak izi tespiti için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM), PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 24 Haziran seçimlerinde HDP milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evine, TEM ve Özel Harekât ekiplerince 2 gün önce şafak baskını yapıldı. Baskında, kısa süre önce Kayseri'ye gelerek Orta'nın yanında kalmaya başlayan A.O.'nun, terör örgütünün kırsal yapılanmasına gitmek üzere hazırlık yaptığı belirlendi. Pasaport çıkarttığı ve bugün Kayseri'den otobüsle Ağrı'ya, buradan da İran üzerinden PKK/KCK terör örgütüne katılmayı planladığı tespit edilen A.O., polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.O., sorgusunun ardından parmak izi tespiti için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin parmak izinin alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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PKK'ya katılma hazırlığındaki şüphelinin parmak izi alındı

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