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PKK'yı övücü yazı yazan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

SAKARYA'da duvarlara PKK lehine yazılar yazanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da duvarlara PKK lehine yazılar yazanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arifiye ilçesinde duvarlara terör örgütü PKK'yı öven ifadeler yazan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

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