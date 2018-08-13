PKK'yı övücü yazı yazan 3 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da duvarlara PKK lehine yazılar yazanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arifiye ilçesinde duvarlara terör örgütü PKK'yı öven ifadeler yazan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.



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