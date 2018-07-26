PKK/YPG propagandasına 1,5 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal medya hesaplarından PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ömer Elsilo (25), 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ömer Elsilo ile avukatı hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Elsilo, beraatını istedi. Suç olduğunu bilmediği için propaganda yaptığını öne süren Elsilo, "Cahildim. Bilmiyordum. Bilsem paylaşmazdım. Annem hasta, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Ömer Elsilo'yu, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. Mahkeme, cezanın hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

