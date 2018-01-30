PKK/YPG'liler sınırda tadilat yaptı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terör örgütü PYD/YPG'li terörist, gümrük binasında tadilat yaparken görüntülendi.Akçakale'ye komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terörist, Türkiye'ye açılan eski kapı olan gümrük binasında tadilat çalışmalarına başladı. Öğleden sonra inşaat malzemesi taşıyan kamyonların geldiği gümrük binasındaki tadilat çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. Teröristlerin çalışmaları Akçakale'de çıplak gözle gözlenirken, sınır hattında askerin güvenlik önlemleri devam ediyor.
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