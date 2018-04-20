HABER

Plak Dükkanları Günü D&R'da

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

DÜNYA çapında kutlanan “RecordStoreDay”  Plak Dükkanları Günü 21 Nisan Cumartesi günü D&R Akmerkez’de özel sürprizli programıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.

İSTANBUL, (DHA)-DÜNYA çapında kutlanan “RecordStoreDay” Plak Dükkanları Günü 21 Nisan Cumartesi günü D&R Akmerkez’de özel sürprizli programıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Müzik ve plak tutkunlarını bir araya getirecek olan etkinlik tüm dünya ile eş zamanlı olarak D&R Akmerkez’ de kutlanacak. Müzik severler gerçekleşecek workshoplar ve ünlü DJ’lerin performanslarıyla unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkacak.

Plak meraklılarının tüm sorularına cevap bulacağı söyleşilerin yanı sıra plak hakkında merak edilen tüm detaylar ziyaretçiler ile paylaşılacak. Gün boyu plaklarda sürecek yüzde 25 indirim ve sürprizlerle D&R Akmerkez’de plak aşkı yaşanacak.

Plak kültürünün yeni nesil sevilen temsilcileri; Kerem Akdağ, Eren Erdol ve Hemi’ nin gerçekleştireceği söyleşilerin ardından ünlü DJ'ler Barış Akpolat ve Çetin Cem Yılmaz özel setleriyle çalacakları plaklarla sınırsız müzik keyfini doruklara taşıyacak.

2007 yılındaAmerika’da başlayıp daha sonra büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan bağımsız müzik dükkanlarının bayramı olarak nitelendirilen RecordStoreDay, her yıl nisan ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanıyor. 21 Nisan Cumartesi günü D&R Akmerkez’ de kutlanacak olan RecordStoreDay, müzik ve eğlence dolu bir gün sunacak.

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!
Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.
İstanbul'da IŞİD alarmı!İstanbul'da IŞİD alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.