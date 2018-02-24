HABER

Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır şoförü cezadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 20:58 | Son Güncelleme

Konya’da yasak saatte şehir içine giren ve ceza yememek için plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır şoförü 596 lira ceza yemekten kurtulamadı.Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da yasak saatte şehir içine giren ve ceza yememek için plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır şoförü 596 lira ceza yemekten kurtulamadı.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şırnak’tan 27 DU 647 çekici plakalı tırının bakımı için Konya’ya gelen Kamuran Ş.(35) tır ve çekici araçların şehir merkezine girişinin yasak olduğu 07.00-22.00 saatleri arasında tırının ön ve arka plakalarını tıraş köpüğüyle kapatarak şehir merkezine girdi. Ceza yememek plakasını kapatan tır, mesai için görevli olduğu polis merkezine giden bir polis tarafından fark edildi. Durumu merkeze bildiren polisin ihbarının ardından tır şoförü Yeni İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik polislerince durduruldu. Polis ekipleri tırı güvenli bir alana çektikten sonra araçta arama yaptı. Tırda takılı olan 27 V 8494 plakalı dorsenin boş olduğu anlaşılırken, tır şoförü Kamuran Ş.’ye plakayı okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmadan 488 lira, yasak saatte şehir içine girmekten ise 108 lira olmak üzere toplamda 596 lira para cezası kesildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Afrin’den acı haber geldi

Afrin’den acı haber geldi

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.