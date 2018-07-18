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Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

ADANA'da bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, maddi zarar neden oldu.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, maddi zarar neden oldu.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda başladı. Fabrikanın elektrik tesisatından sıçrayan kıvılcımlar, depodaki atık plastikleri tutuşturdu. Fabrika bekçisinin durumu fark edip, haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 2 bin metrekarelik depoyu sardı. Köpük ve tazyikli su ile alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine, başka bir fabrikaya ait iş makinesi de yardım etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdüğü yangın, maddi zarar yol açarken, plastik fabrikasının yanındaki alüminyum fabrikası da kısmen zarar gördü. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başladı.

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