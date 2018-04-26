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Plastik hammaddesi taşıyan TIR devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, çift dorse ile plastik hammaddesi taşıyan TIR devrildi.

Plastik hammaddesi taşıyan TIR devrildi: 1 yaralı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, çift dorse ile plastik hammaddesi taşıyan TIR devrildi. Kazada sürücü Emrullah Ulucanlı yaralandı.
Kaza, İznik-Yenişehir Karayolu'nda meydana geldi. Emrullah Ulucanlı (29) idaresindeki 16 KFZ 83 plakalı TIR, İznik-Yenişehir Karayolu'nda virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Emrullah Ulucanlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Ulucanlı'yı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Plastik hammaddesi taşıyan TIR devrildi: 1 yaralıPlastik hammaddesi taşıyan TIR devrildi: 1 yaralıPlastik hammaddesi taşıyan TIR devrildi: 1 yaralı

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