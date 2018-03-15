Plastik patlayıcı ve bixi mühimmatı ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 500 gram plastik patlayıcı ve 21 adet bixi mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda; Çukurca ilçesi Dutluca Mahallesi Bardaklı mevkii kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 500 gram plastik patlayıcı ve 21 adet bixi mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.