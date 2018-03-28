Polatlı Emniyetinden dolandırıcılık operasyonu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tefecilik ve dolandırıcılık olaylarına karıştıkları şüphesiyle takibe alınan 9 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda şahıslar, çok sayıda karşılıksız çek ve mühimmatla birlikte yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Polatlı’da ve çevre illerde yaşanan tefecilik ve dolandırıcılık olayları nedeniyle Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan derinlemesine inceleme sonucunda tespit edilen 9 şüpheli şahıs 10 ay boyunca sıkı takibe alındı.
Yapılan takip ve çalışmalarda oto alım satımı adı altında tefecilik yapan, internet ortamında araç ilanı vererek vatandaşlardan kapora adı altında para alarak dolandıran, karşılıksız çek ve senetlerle küçükbaş ve büyükbaş hayvan alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 şahsa yönelik 27 Mart Salı günü 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla daha önceden kimlikleri tespit edilen M.K., Ç.E., F.C.K., E.T.Ç., S.Ş., N.E., F.Ç., M.E. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 milyon 700 bin TL değerinde karşılıksız çek ve senet, 40 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirildi.
Şahısların Polatlı Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti
Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum