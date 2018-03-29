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Polatlı’da işçi servisi kazası: 1 ölü, 21 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Polatlı’da işçi servisi kazası: 1 ölü, 21 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı’nın Yassıhöyük Yeni Köseler köyleri arasında tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, yağış sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların Polatlı Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polatlı’da işçi servisi kazası: 1 ölü, 21 yaralı

Polatlı’da işçi servisi kazası: 1 ölü, 21 yaralı

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