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Polatlı’daki darbe davasında 27’si ağırlaştırılmış 47 müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:11 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, 64 sanığın ise beraatine hükmetti.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Davanın karar duruşmasında sanıkların son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü ve eski 58. Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün’ün de bulunduğu sanıklar Selçuk Serhat Pesek, Alper Doğan, Ali Dilcioğlu, Yunus Çiçek, İsmail Kanal, Yasin Malkoç, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Mustafa Kemal Biber, Aydın Babaoğlan, Melih Yasin Yüksel, Naci Kozan, Yusuf Aydoğan, Cafer Öncel, İbrahim Bektaş, Uğur Tümürlek, Önder Tanrıkulu, Mesut Yurtseven, Hakan Kıvrak, Veyis Murat Tabak, Mehmet Erol, Alican Demir, Güngör Gazi Karslı, Abdulkerim Ceyhan ve Oğuz Serdar Özgür’e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Sanıklar İsmail Dumlupınar, Kadir Özcan, Mustafa Torun, Necmettin Çınar, Uğur Ünal, Özge Pasin, Hakan Merdan, Emrah Aslanbaş, Enes Demir, Cüneyt Çoban, Serdar Yavuz, Ömer Gemici, Mehmet Özsoy, Alper Erkaya, Aytekin Kara, Şaban Demiraslan, Saltuk Buğrahan Kale, Erkan Kundakçı, Samet Yıldırım ve Serhat Bozoklu’ya da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.
Mahkeme bazı sanıklara ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ceza verdi. Heyet, 217 sanığa 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verilmesini kararlaştırırken, hain darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevini yapan 62 sanık ile 1 sivil memur ve 1 albayın beraatine hükmetti. Mahkeme, yargılama sırasında hayatını kaybeden bir sanığın dosyasının düşmesine karar verirken, ceza alan sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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