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Polis 13 yıl sonra dosyayı açtı, cinayet şüphelisi cezaevinde hükümlü çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Abdülkadir Şalvarlı'yı tabancayla vurarak, öldüren şüphelinin kimliği, 13 yıl sonra belirlendi.

Polis 13 yıl sonra dosyayı açtı, cinayet şüphelisi cezaevinde hükümlü çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Abdülkadir Şalvarlı'yı tabancayla vurarak, öldüren şüphelinin kimliği, 13 yıl sonra belirlendi. Şalvarlı'yı öldüren Hasan Mert'in (35), 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan Çorum Cezaevi'nde hükümlü olduğu ortaya çıktı.
Antalya'da, 9 Haziran 2005 tarihinde, Demircikara Mahallesi'nde komşusunun evine giren hırsızı yakalamak için peşlerinden koşan Abdülkadir Şalvarlı, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen Şalvarlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O yıllarda yapılan tüm araştırmalara karşın olayın faili yakalanamadı.
Bir süre önce faili meçhul cinayetlerle ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kapanan dosyayı tekrar açtı. Abdülkadir Şalvarlı cinayetiyle ilgili kanıt ve belgeleri yeniden gözden geçiren ekipler, 2005 yılının Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilen gasp ve yağma olaylarında aynı silahın kullanıldığını saptadı. Ayrıca baz istasyonlarıyla ilgili çalışma yapan ekipler, Hasan Mert'in kullandığı S.K. adına kayıtlı telefonun olay yerinde sinyal verdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Hasan Mert'in o dönemde en fazla irtibatta olduğu kişilere ulaşan polis, cinayeti Mert'in işlediğini belirledi.
ÇORUM CEZAEVİ'NDE HÜKÜMLÜYMÜŞ
Polis ekipleri, Hasan Mert'in 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından hükümlü bulunduğu Çorum Cezaevi'nde ifadesine başvurdu. Suçlamaları kabul etmeyen Mert, "O tarihlerde Antalya'da bulundum; ancak o numarayı kullandığımı ve cinayet işlediğimi hatırlamıyorum" dedi. Cinayet suçundan da tutuklanan Hasan Mert'in 2022 yılına kadar cezaevinde yatacağı belirtildi. Cinayete ilişkin davanın ise ilerleyen günlerde Antalya'da görüleceği kaydedildi.
Cinayetle ilgili 2013 yılında gözaltına alındıktan sonra yargılanan E.A., V.A., E.A. ve K.A.'nın da aynı yıl beraat ettiği ortaya çıktı.

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Polis 13 yıl sonra dosyayı açtı, cinayet şüphelisi cezaevinde hükümlü çıktı

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