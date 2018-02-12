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Polis 3 akrabasını 70 bin lira için öldürdü bir tek köpeğini düşündü

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 11:02 | Son Güncelleme

Adana’da 5 ay önce 3 akrabasını öldüren polisin bunu 70 bin lira alacağı için yaptığı ve olaydan sonra polislere "oğluma iyi bakın" diyerek köpeğini kastettiği ortaya çıktı.Cinayet, 11 Eylül 2017’de Yüreğir’e bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki Keresteciler Sitesi’nde meydana geldi.

Polis 3 akrabasını 70 bin lira için öldürdü bir tek köpeğini düşündü

Adana’da 5 ay önce 3 akrabasını öldüren polisin bunu 70 bin lira alacağı için yaptığı ve olaydan sonra polislere "oğluma iyi bakın" diyerek köpeğini kastettiği ortaya çıktı.
Cinayet, 11 Eylül 2017’de Yüreğir’e bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki Keresteciler Sitesi’nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, mesleğe başlamadan önce dayıları İlyas (43) ve Ümit Barak (39) ile birlikte ortak olup, kerestecilik üzerine bir işyeri açtı. Ancak şirket, bir süre sonra iflas etti. Bu gelişmenin ardından yeğen ve dayılarının arası açıldı.
İddiaya göre; şirketin bir milyon liraya ulaşan vergi borçlarını konuşmak için dayılarının yeni kurduğu iş yerine giden Elbadi, burada çıkan tartışma sonucu, yanında taşıdığı beylik tabancasını çıkartıp, dayıları İlyas ve Ümit Barak ile birlikte kuzeni Onur Bakabula’ya tam 19 el ateş etti. Ümit Barak olay yerinde İlyas Barak ve Onur Bakabula da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra teslim oldu ’oğluma iyi bakın’ dedi
Olaydan sora bir akaryakıt istasyonuna giden şahıs polis 155’i arayarak teslim oldu. Bir gün boyu emniyette sorgulanan Görkem Elbadi, ortak iş yaptıkları için kalan borçtan dolayı katil olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Elbadi, adliyeye sevk edilirken de polislere "oğluma iyi bakın" dedi. Polisler zanlının evli olmadığını bildiği için önce şaşırdı sonrada "ne oğlu diye yanıt verdi" Bunun üzerine Elbadi’nin "benim evde köpeğim var erkek söyleyin ona iyi baksınlar, tek isteğim budur" dediği öğrenildi.
Daha sonra Görkem Elbadi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddianamede Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Elbadi ve onu azmettirdiği öne sürülen Ethem Metin Güven (59) hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
İddianamede olayın ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre, Görkem Elbadi’nin, mobilya işi yapan dayıları Ümit ve İlyas Barak’ın, Ethem Metin Güven’e olan 70 bin liralık borcu tahsil etmek için Ankara’dan Adana’ya geldiğine dikkat çekildi. Dayılarıyla işyerinde görüşen, ancak beklediği yanıtı alamayınca buradan ayrılıp, telefonla Güven ile konuşan Elbadi’nin, aldığı talimat üzerine işyerine geri dönüp adeta katliam yaptığı vurgulandı.
İddianamede; “Elbadi, beylik tabancasını çıkartıp iş yerinde bulunan dayıları Ümit, İlyas Barak ile kuzeni Onur Bakubala’ya rastgele ateş eti. Üçünün de yere düşmesi üzerine Görkem, olay yerinden uzaklaştı. Bir dakika 30 saniye sonra tekrar olay yerine gelip yerde yatan 3 kişiye tekrar ateş etti. Açılan ateş sonucu 3 kişi de hayatını kaybetti. Bu sırada olay yerinde bulunan Abdulsamed Hamed de hafif yaralandı” denildi.
Otopsi raporunda Ümit Barak’ın vücudunda 4, Onur Bakabula’nın 6 ve İlsay Barak’ın vücudunda da 7 kurşun yarası tespit edildiği vurgulanan iddianamede; öldürülen İlyas ve Ümit Barak’ın, kardeşleri Uğur Barak ile olay günü yaptıkları telefon görüşmesinin dökümüne de yer verildi. O ses kaydına göre; Elbadi’nin yanlarına gelerek, Ethem Metin Güven’in tahsilatçılığına soyunduğu yorumu yapıldığı belirtildi.
Görkem Elbadi, tutuklandığı mahkemede de; olay günü de meslekten atılacağı korkusuyla dayılarının işyerine gittiğini anlatmıştı. Elbadi, “Tartışma çıktı, üzerime saldırdılar. Ben de kendimi korumak için beylik tabancamı çıkartıp ayaklarına ateş ettim. Kurşunlar bacaklarına isabet etti. Üzerime atlayıp beni dövmeye başladılar. Alnımı yere çarpınca bilincimi kaybettim. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde benzinlikteydim, polisi arayıp teslim oldum” demişti.
Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

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