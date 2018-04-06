Polis, 50 bin liranın sahibini arıyor

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, kendisini hâkim, savcı veya polis olarak tanıtarak cep telefonundan ulaştıkları kişileri dolandıran bir şebekeyi teknik takibe aldı. Teknik takipte, Ağrı'da dolandırılan bir kişinin ATM'den şüphelilerin hesabına 50 bin lira yatırdığını belirledi. Parayı bloke eden polis, görüntüsüne ulaştığı mağdurun ismini belirlemek için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik yaptığı teknik takip sırasında, 1 Mart'ta, Ağrı'da bir kişinin şebeke üyelerinin verdiği hesaba 50 bin lira yatıracağını belirledi. Ancak mağdura ulaşamayan polis, dolandırıcıların verdiği hesap numarasına İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan ATM'den yatırılan 50 bin liraya bloke etti. Verilen hesaba yatırılan parayı kurtaran polis, dolandırılan 40 yaşlarındaki erkek mağdurun para yatırdığı ATM'nin güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Ancak mağdurun parayı ATM'ye yatırırken, dolandırıcıların yönlendirmesiyle yanlış T.C. kimlik numarası girmesi nedeniyle ismini ve adresini belirleyemedi. Adana polisi, Ağrı'da dolandırılan kişiye ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.
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