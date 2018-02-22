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Polis, 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 20:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 700 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu ecstasy hapları Adıyaman’a getirip piyasaya sürecekleri tespit edilen M.Ç, M.G.S., C.Y.

Polis, 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Adıyaman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 700 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu ecstasy hapları Adıyaman’a getirip piyasaya sürecekleri tespit edilen M.Ç, M.G.S., C.Y. isimli şahısların bulunduğu otobüsü, Adıyaman girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Şahısların valizlerinin içerisinden 700 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıslardan M.Ç. ve C.Y., çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, M.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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