Polis Afrin’e böyle selam gönderdi

Giresun’da polis, yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ‘Afrin’ yazarak askere selam gönderdi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik titiz çalışma sonucu operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda ecstasy hap ve bonzai ele geçirildi. Öte yandan, polisler ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ‘Afrin’ yazarak Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askere selam gönderdi.

Operasyona ilişkin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesiyle uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 108,5 gram skunk maddesi, 507 adet ecstasy hap, daralı ağırlığı 388 gram skunk maddesi elde edilerek el konulmuştur. Gözaltına alınan M.A., M.K. ve T.B. isimli şahıslar TCK’nın 188. maddesi ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, daralı ağırlığı 28 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi elde edilerek el konulmuş, yakalanan T.Ş. isimli şahıs TCK madde 191 ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi.