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Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 03:46 | Son Güncelleme

Adana’da iki araca kimliği belirsiz bir kişi motosiklette yanaşarak iki araca takip cihazı yerleştirip kaçtı. Araç sahibi durumu fark etmesi üzerine olayı polise bildirdi.

Olay, saat 01.15 sıralarında Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 78011 sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, reklam işi yapan Ercüment Çelik gece yarısı eve gelip, otomobilini oturduğu apartmanın altına park etti. Çelik’in evine çıkmasının ardından kimliği belirsiz bir kişi motosiklette gelip 01 BJV 98 plakalı otomobil ile 35 AP 6883 plakalı hafif ticari aracı altına poşete sarılı bir halde takip cihazı yapıştırdı. Kimliği belirsiz kişi daha sonra olay yerinden hızla ayrıldı.

Apartmanda oturan bir kişi durumu görüp araç sahibi Çelik’e bildirdi. Çelik 01 BJV 98 plakalı otomobilinin altında poşetle sarılı elektronik cihazı görünce, 35 AP 6883 plakalı hafif ticari aracını da kontrol etti. Aynı cihaz diğer aracında da olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri araçta ve cihazlarda inceleme yaptı. İlk incelemelere göre cihazların, takip cihazı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana takip cihazı

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