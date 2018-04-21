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Polis, alkollü genci evine bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kendisine yardımcı olmak isteyen polislere tepki gösteren alkollü genç, güçlükle ikna edilip, polis otosuyla evine bırakıldı.

Polis, alkollü genci evine bıraktı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kendisine yardımcı olmak isteyen polislere tepki gösteren alkollü genç, güçlükle ikna edilip, polis otosuyla evine bırakıldı.
Ereğli'de gece yarısı devriye görevi yapan polis ekipleri, PTT kavşağında alkollü E.S.'yi fark edip, yardımcı olmak istedi. Ancak ayakta durmakta güçlük çeken E.S., "Siz benimle neden uğraşıyorsunuz, işinize gidin" diye tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen E.S., ekip arabasına bindirilerek evine bırakıldı.

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Polis, alkollü genci evine bıraktıPolis, alkollü genci evine bıraktı

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