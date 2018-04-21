Polis, alkollü genci evine bıraktı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kendisine yardımcı olmak isteyen polislere tepki gösteren alkollü genç, güçlükle ikna edilip, polis otosuyla evine bırakıldı. Ereğli'de gece yarısı devriye görevi yapan polis ekipleri, PTT kavşağında alkollü E.S.'yi fark edip, yardımcı olmak istedi. Ancak ayakta durmakta güçlük çeken E.S., "Siz benimle neden uğraşıyorsunuz, işinize gidin" diye tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen E.S., ekip arabasına bindirilerek evine bırakıldı.