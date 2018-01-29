Polis aracına çarpan otomobil alev alev yandı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-YENİKAPI Sahil Yolu'nda polis aracına çarpan otomobil kazanın ardından alev alev yandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.Kaza, Yenikapı Sahil Yolunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü istikametinde seyir halinde olan Levent Y.'nin kullandığı 34 TU 2312 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan polis aracına çarptı. Kazanın ardından 100 metre ileride durabilen otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Levent Y. yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler bir anda tüm otomobili sardı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.Kazanın ardından polis, güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapatınca trafikte yoğunluğu yaşandı. Sürücü Levent E. ifade işlemleri için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürüldü.Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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