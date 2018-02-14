Polis aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmek isterken polis aracının çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce Sakarya Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hüseyin Rahvan’a, (81) M.S., idaresindeki Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil polis aracı çarptı. Kazada yaralanan Hüseyin Rahvan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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