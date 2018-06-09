HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Polis, baca deliğine saklanan uyuşturucuyu buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir evin baca deliğine gizlenmiş 300 gram eroin ele geçirildi.

Polis, baca deliğine saklanan uyuşturucuyu buldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir evin baca deliğine gizlenmiş 300 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Hıdırağa Mahallesi'nde sabaha karşı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Operasyonda, arama yapılan evlerden birinin baca deliğine gizlenmiş, 300 gram eroin ile uyuşturucudan elde edildiği iddia edilen 240 lira para ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Polis, baca deliğine saklanan uyuşturucuyu bulduPolis, baca deliğine saklanan uyuşturucuyu buldu

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de kaçak madeni yağa 3 gözaltıİzmir'de kaçak madeni yağa 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.