Polis, baca deliğine saklanan uyuşturucuyu buldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir evin baca deliğine gizlenmiş 300 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Hıdırağa Mahallesi'nde sabaha karşı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Operasyonda, arama yapılan evlerden birinin baca deliğine gizlenmiş, 300 gram eroin ile uyuşturucudan elde edildiği iddia edilen 240 lira para ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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