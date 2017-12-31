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Polis baskınında ByLock yüklü cep telefonunu klozete attı

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 09:33 | Son Güncelleme 7 saat önce

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin gaybubet evine düzenlediği operasyonda ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptanan N.B., gözaltına alındı.

Adana Emniyet müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik merkez Yüreğir ilçesindeki iki gaybubet evine operasyon düzenledi. Şafak baskınıyla eve giren polisler, mahrem imam olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B.'yi gözaltına aldı. N.B.'nin baskın anında, ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptandı. Polis, cep telefonunu atıldığı yerden çıkararak incelemeye aldı. 1'i kadın 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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