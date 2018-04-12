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Polis baskınında yatağın altından çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

ADANA'da 3 işyerinden demir çaldığı ileri sürülen İlker Türedi (23), polis baskınında babasının yatağının altına saklanırken yakalandı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da 3 işyerinden demir çaldığı ileri sürülen İlker Türedi (23), polis baskınında babasının yatağının altına saklanırken yakalandı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan metal sanayide; silahla tehdit, yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İlker Türedi, iddiaya göre annesinin otomobiliyle bir iş yerinden 4 bin liralık demir çaldı. Türedi, daha sonra girdiği 2 iş yerinin birinden 2 bin 300 liralık demir, diğerinden ise 540 çelik sac plaka daha çalarak ortadan kayboldu. İş yeri sahiplerinin şikayetçi olması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. BABASININ EVİNE GİZLENDİ Görüntülerde bir kişinin çaldığı demirleri araca yüklediğini gören polis otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin kimliğini tespit ekipler, İlker Türedi’nin baba evinde gizlendiğini tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan eve baskın düzenledi. Baba Ercan Türedi’nin kapıyı geç açmasından şüphelenen polis, evde geniş kapsamlı arama yaptı. Zanlı İlker Türedi, babasının yatağının altında saklanırken yakalandı. Emniyete götürülen İlker Türedi, "Borcum vardı. Ödemek için çaldım" diyerek suçunun itiraf etti. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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