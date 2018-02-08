Polis baskınını görünce, esrarı sobada yaktılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığını ihbarını alınca bir eve operasyon düzenledi. Baskını fark eden evdekiler, uyuşturucuları sobada yakmaya çalıştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alınca harekete geçti. Polisin baskınını fark eden B.K. (52), Ç.K. (18), Ü.K. (21), Ç.K. (40), M.C.K. (18), N.T. (20), M.E.K (24) ve N.Ö. (32), satışa hazırlanmış paket içindeki, 'sentetik esrar' paketlerini sobada yakmaya çalıştı. Polis, ateşi suyla söndürerek bir kısmı yanan esrarları sobadan çıkardı. Narkotik köpeği, 'Kanas' ile yapılan aramalarda ise tavan arasında ve mutfak dolaplarının içinde de uyuşturucu paketleri buldu. Yapılan aramalarda, 232 paket uyuşturucuya el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI