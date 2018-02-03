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Polis 'bizimle ilgilenmiyorsun' diye garsonu dövdü

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 11:43 | Son Güncelleme

Karaman'da komiser yardımcısı E.E., üç meslektaşıyla gittiği kokoreççide, kendileriyle ilgilenilmediğini öne sürüp, garsonu tokatladı, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayıp, başına tabanca doğrulttu. Çıkan arbede sırasında, E.E.'nin yanındaki özel harekât polisi B.Ş. de garsonu dövdü. Olay, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 28 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı E.E., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekât polisi B.Ş. ve Konya'da görevli iki meslektaşıyla birlikte memleketi Karaman'da, Fatih Taşkıran'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre 'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?' diyerek kulağını çekip, tokat attı.

Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran iş yeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.'ye, 'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?' diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran'ı yumruklamaya başladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Bu sırada polislerden biri kavgayı önlemeye çalıştı. Diğer özel harekâtçı B.Ş., önce kavgayı ayırmak isteyen iş yeri çalışanlarının arbedenin yaşandığı alana gelmesini engelledi, ardından da servis yapan garsonu dövdü.


TABANCASINI, İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA DAYADI

Kavga sırasında komiser yardımcısı E.E., belindeki tabancasını çıkarıp, iş yeri sahibi Fatih Taşkıran'ın başına doğrulttu. E.E.'nin tabancayı çıkarması üzerine diğer müşteriler korku ve panik içinde dışarı kaçtı. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanları tarafından güçlükle sona erdirildi. Bir iş yeri çalışanının dışarı çıkarmaya çalıştığı E.E., bu sırada önündeki bir müşteriye de tokat attı. İş yerinden çıkan E.E. ve diğer polisler, büfenin önünden ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Kokoreççideki diğer müşterilerin çağırdığı polis ekibi, 4 meslektaşını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan polislerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


'VATANDAŞI KORUMASI GEREKEN SİLAHI, VATANDAŞA DOĞRULTTU'

Yaşananları anlatan kokoreççi Fatih Taşkıran, polis memurlarından şikâyetçi olduğunu belirterek, ''Bu tür kişilerin devleti temsil edemeyeceğini belirtmek istiyorum. O gün orada masum onlarca kişiye zarar verebilirlerdi. Bu kişilerden şikâyetçiyim. Beni maddi, manevi zarara uğrattılar. Bu kişilerin gerekli cezaları almalarını istiyorum. Ben dükkânımın karşısında bulduğum iki adet boş kovanı da karakola teslim ettim. Çünkü dışarı çıktığında havaya ateş açmış. Vatandaşları koruması için verilen silahı, vatandaşa doğrultanlardan şikâyetçiyim'' dedi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 110 yorum
BU GÜN SİLAH DOGRULTAN YARIN SIKAR MESLEKTEN MEN EDİLMESİ LAZIM
@orhanbulut1971 bence bu tür mesleklerde adamlık aranmalı ilk etapta belli ki iç dünyasında korkak bir zavalı
@orhanbulut1971 EŞKİYA ÇOĞU...BU YÜZDEN ONLARA HİÇ ACIYAMAMM..?!!.
TÜM POLİSLERİ KARALAMAMAK LAZIM ANCAK TÜM TOPLUMDA OLDUĞU GİBİ KENDİNİ BİR ŞEY SANAN POLİSLER DE VAR. BÖYLE POLİSLERİ ALLAH'A HAVALE ETMEK LAZIM.
Niye Allah a havale ediyorsun arkadaş. Bu ülkede kanun yok mu alırsın silahını ihraç edersin meslekten.
@obalki ülkede adalet olmadığı için Allah'a havale etmek gerekiyor haklısın.
@obalki o zaman polise yöneticilere ne gerek var. gücü yeten yetene olsun. her şeyi allaha havale edelim
Uzaklaştırın görevden olsun bitsin, biz sizleri bizi kollayın diye sevdik halkı tokatlayın diye değil...
Polis devletinde polisler kendini kanunun üstünde bir güç olarak görüyorlar. Haklı da olsanız hangi polise itiraz edebilirsiniz yoksa götürürler merkeze .... herkese bu lafı herkes bilir
toplum cahil arkadaslar yapacak bisey yok.
serbest birakmak ne demek? ozellikle gitsin silahla basladigini bitirsin, sindirsin, korkutsun diye mi serbest birakiyorlar??
bunlar polis degil ki terörist terör üyesi zavallılar ezikler
Ülkeyi bu hale getirenlere kızması bu yarım akıllılara değil
iç işler bakanı sayın süleyman soylu bu olaya el atmanizi beklerim buyur
Böyle ahlaksızca milletin parasını alıp milletine silah çeken sözde memurları ihraç edeceksin ki geriden gelen bu kafadakilere akıl tokmağı olsun.
Zaten bütün polisler lokantada adam tokatlayıp dövüp havaya ateş ediyor di mi..müşteri velinimetin dır.. afiyet olsun..neden müşterimle ilğilenmiyosun..neden polisi de müşteri gibi görmüyorsun.. polis mi atın gitsin..sorun değil..
ya kes sesini allahın cobani tüm mekanlar polisi el üstünde tutuyor dediğine bak isterseniz adam önünüzde domelsin bide karaktersiz ben ödüyorum lan paranı köle hizmet ediceksin bana
@iktisat71 Herkes yaptığının ceremesini ödemeli.Yanlışın arkasında durmak ne ola ki.
HER TOPLUMDA BÖYLE DENSİZ VE AHLAKSIZLAR VAR..REİS BUNLARI AYIKLAMASUNI BİLİR..BUNKARIN HEMEN AÇIĞA ALINMASI ŞART..
bu adamlar hemen meslekten men edilmeli. yüz karası polisin bunun gibiler.
bu tür polisler hep dizilerden kabalaşıyorlar behzat ç gibi arka sokaklar gibi adanalı dizi gibi bellerinde silahları var ya sanırsın ki FBI ajanları mk beskurusada yarmazlar ancak bu tip esnaflara delikanlılık yaparlar sıkıysa sokaklara girin
partizan ise bir şey yapılamaz...örtbas olur geçer gider...
yedigi ekmeğe ihanet edenlerden birtanesi daha kafasına silah dayadıgı adamın ekmegi yiyor birde dikkat ederseniz askerlerde böyle bir ego yok ama polis kendini herşeyin üstünde görüyor yazık bu insanlara kendimizi teslim ediyoruz iyi polislere de slm olsun sözüm meclisten dışarı ...
önüne gelen polis oldu ülke polis devleti gibi.
İhraç edin bu müsvedteleri
gonderin gidin
benim bildigim silah çıkartılmaz çıkarttıysan vuracaksın silah delikanlısı zavallı
olay olsa ortalarda olmaz artisler bitince gelir halkın arkasına saklananlar artis olmuş nedir bunlar lan atın gitsin çakalmı memurmu belli değil hem öyle böyle değil devlete bida girmeme garantisile atın bunları
bu ülkede silah bulundurmanın taşımanın adabını polis bile bilmiyor. ciddi kişilik testleri yapılması lazım. vatandaştan sakin bilinçli kendine hakim olması gereken polisler bir garson çocuğa bunu yapıyorsa şehir eşkıyası olmuş demekki.ayrıca videoda görüldüğü kadarıyla kasada duran işyeri sahibiyle ancak 2-3 tanesi başedebilmiş. onları görevden alıp kasada kolonya şişesini kafasına geçiren adamı polis yapalım
@kinger1975 Türkiye'deki kişilik testi şu psikolog sana soruyor eşini bir adamla bassan ne yaparsın ee adam zaten polis asker olmak için gelmiş sana hiç öldürürüm asarim keserim der mi? Yada çok daha basit başka sorular soruluyor. Aslında bu testlerin devamlılığı olmalı tabiki bu yöntemle değil.
kokoreççi tamamiyla haram dir insanlarimiza bok yediriyorlar polislerin ellerine saglik yanlislikla bu sefer Dogru is yapmislar
@ottomansprens inşallah bir gün haksız yere dayak yersin de anlarsın ne kötü bir şey olduğunu.
polis kendini vatandaşın üzerinde görmemeli, görenler için de devlet bu kişileri meslekten men etmeli. hatta pisikolojik tedaviye almalı.
meslekten atın.. o işi yapacak cok vatan evladı var..
bunların fetöden farkı var mı
vergisi ile maaşını aldığı vatandaşınıza dayak atmak, işte ülkede adalet olsaidi bu olmazdı.
geçen gün cumhuriyet metrobüs durağında polisin biri genç bir delikanlıya ohal var istersem seni götürür doğduğuna pişman ederim diye tehtid ediyordu. şimdi canını vatanı için seve seve feda eden polsilerimiz ile bu makam sahibi olmuş beyefendileri aynı kefeye mi koyacağız. bu halk bir zamanlar polisten nefret ediyor hiç bir şekilde yardımcı olmuyordu, yavaş yavaş polis ile halkın milletin arası düzelmeye başlamışken böyle bir kaç kendini bilmez bu milleti polisten soğutuyor. inşallah hak ettikleri cezayı alırlar.
Tombalacıları polis yaparlarsa olacağı budur.Eğitim şart
sözün bittiği yer.
Kardeşim teröriste bu kadar saldırmazsınız. Bence lokantacıda da kabahat var. Adamlar manyak değil ki, durduk yere olay çıkarsın. Polis bizim canımız ciğerimiz. Düşmanımız değil. Düșünmeden atıp tutuyorsunuz. Terörist seviciler de fırsattan istifade atıp tutsun şimdi Akıllı hareket edin
bunl polise mukamet yoksa vatandaşa karşılık veremezler.arı hmen ihraç etmeleri lazım diğerlerine örnek olsun
ooo maşallah beyimiz önüne geleni tokat manyağı yapmış.omzunda tek yıldız varken beyimiz bunu yapmişsa omzuna çelenk verildiğinde ne yapar düşünemiyorum.
adami dukkaninda dov, garsonu dov, kafasina silah dayayip olumle tehdit et, hakaret et kufur et ifade verip serbest kal. ne guzel.
muhtemelen iş yeri sahipleri kürt ve bu polisler ilede türk oldukları için ilgilenmediler.polislerde dayanamayıp kavgaya tutuşmuşlar.
İnsanı yücelten karakteridir. Oturduğu koltuk değil.
beğenmezsen bir daha gelmezsin, kalkıp gidersin. polis olmak sana özgürlüğü vermez.
Ne idüğü belirsiz kendini bilmez kişilerden polis yapılırsa vatandaşı böyle korur
karakter yoksunu:((
gereği yapılmalı silahı alınıp derhal meslekten atılmalı devletin zırh ı altında vatandaşın canına kastetmek nedir bu gibi polislerin diğer polis arkadaşlarını zan altında bırakmamalı
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