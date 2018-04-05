Polis Bor’da okul önlerinde uygulama yaptı

Bor İlçesinde bulunan okullar ve çevresinde polis ekipleri tarafından “Okul Güvenliği” uygulaması yapıldı.
Ekipler okul önleri, çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün ürünü satılan işletmeler ve internet salonları gibi iş yerlerini denetledi.
Araç sürücüleri ile yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulandı. Araçların bagajları didik didik aranırken, okul çevresinde iş olmamasına rağmen bekleyenler uyarıldı.
Yetkililer, okulların güvenliği ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği açıklandı.
Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını, bu tür asayiş uygulamasının devam etmesini, öğrencilerin bu tür uygulamalar ile rahat edeceklerini ifade etti.
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